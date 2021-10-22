Жінкам доведеться обирати між роботою та дитиною - Ірина Суслова

Суслова прогнозує катастрофічні наслідки для економіки та рівня життя населення.

Українські жінки стрімко втрачають роботу. Унаслідок карантинних обмежень 2019–2020 років кількість зайнятих жінок працездатного віку скоротилася з 53% до 51,2% (8 млн жінок із 15,6 млн зайнятого населення). У цілому ж у травні 2021 року рівень безробіття в Україні становив 10,5%. Тобто майже кожна 10 людина, яка здатна працювати, не може знайти роботу.

Сумну статистику наводить на своїй сторінці у Facebook лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова, коментуючи запроваджені відсьогодні урядом нові правила міжрегіональних пасажирських перевезень.

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"Яких катастрофічних масштабів набуде проблема жіночого безробіття на тлі запровадження урядом протизаконних обмежень на міжрегіональні пасажирські перевезення для осіб, що не мають сертифіката про вакцинацію, негативних ПЛР або експрес-тестів, можна лише здогадуватися. Окрім того, поширенню безробіття серед жіночого населення сприятиме встановлений МОЗом порядок карантинних обмежень для навчальних закладів. На відміну від чоловіків, які менше пов’язані обов’язком опіки над дітьми, жінки постануть перед безкомпромісним вибором — або вдома із дітьми, або на роботі, залишаючи дітей без нагляду", — пише Суслова, додавши, що за таких умов більшість роботодавців вочевидь намагатиметься замінювати на робочих місцях жінок на чоловіків, що загострить і без того болючу проблему рівності їхніх прав і можливостей.

Лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" прогнозує катастрофічні наслідки для економіки та рівня життя населення, до яких призведе подальше зростання безробіття.

За офіційною статистикою, протягом 15 місяців карантинних обмежень українські підприємці зазнали збитків більш ніж на 370 млрд грн. У 2020 році втрати становили 318 млрд грн, ще 53 млрд грн додалися за підсумками першого кварталу поточного року. Приблизно 40% українських родин, або майже 6 млн сімей, постійно відмовляють собі в найнеобхіднішому, крім харчування. Ще приблизно 3% українських родин, або майже 500 тисячам сімей, не вдається забезпечити навіть достатнє харчування.

"На моє переконання, саме від відповідальності уряду сьогодні залежить, чи виконуватимуться в Україні основоположні права людини, чи зможуть жінки працювати та годувати власні родини. Чиновники мають скасувати протизаконні транспортні обмеження, забезпечити безперебійну роботу навчальних закладів, посиливши при цьому контроль за дотриманням протиепідемічних норм. Представники уряду мають нарешті розпочати створювати робочі місця, а не заплющувати очі на незаконні звільнення невакцинованих працівників бюджетної сфери. В іншому випадку Україну згубить не коронавірус, а власна адміністративна машина", — попереджає лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова.

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