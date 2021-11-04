Жінку-міністра не сприйняли б: Арахамія пояснив, чому очільником Міноборони став Резніков

Жінку-міністра не сприйняли б: Арахамія пояснив, чому очільником Міноборони став Резніков

Зазначимо, що Ірина Верещук, яка очолила МінТОТ, спочатку мала амбіції стати міністеркою оборони.

Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що новопризначений міністр оборони Олексій Резніков довго вагався, чи варто йому очолювати відомство, проте нардепи монобільшості зуміли переконати його.

Про це інформує liga.net.

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Зазначимо, що Ірина Верещук, яка стала віцепрем’єр-міністеркою — міністеркою з реінтеграції тимчасово окупованих територій, спочатку мала амбіції очолити Міністерство оборони.

Не згадуючи саме про Верещук, Арахамія сказав, що "слуги" не захотіли висувати жінку на посаду очільника Міноборони, оскільки "суспільство не звикло".

За його словами, навіть до кандидатури Резнікова у суспільства є питання, адже він не військовослужбовець.

"А якби це була жінка, то взагалі б сказали: "Війна на дворі, а ви жінку ставите (міністром оборони, — Ред.)", — сказав Арахамія.

Політик не виключив, що через кілька років Міністерство оборони зможе очолити жінка, як і в багатьох країнах світу, але це, на його думку, "має бути еволюційний крок".

Нагадаємо, що Рада відправила у відставку п'ятьох урядовців:

Андрія Тарана – з посади міністра оборони;

– з посади міністра оборони; Олексія Резнікова – з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

– з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Романа Абрамовського – з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів;

– з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів; Олексія Любченка – з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки;

– з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки; Олега Уруського – з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Натомість:

Новини України: Верховна Рада призначила Резнікова новим міністром оборони

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