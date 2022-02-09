Жириновський, який зробив 8 щеплень проти COVID-19, потрапив до лікарні у тяжкому стані

Жириновський, який зробив 8 щеплень проти COVID-19, потрапив до лікарні у тяжкому стані

У партії повідомили, що Жириновський почувається добре та продовжує працювати.

Російського депутата від ЛДПР Володимира Жириновського госпіталізовано до Центральної клінічної лікарні в Москві. Стан 75-річного політика оцінюється як тяжкий.

Про це у середу, 9 лютого, повідомляють росЗМІ.

Telegram-канал Mash пише, що політик потрапив до лікарні через двосторонню пневмонію, яка почалася на тлі коронавірусу. За даними каналу, політик уражений 50–75% легенів.

Водночас у пресслужбі фракції ЛДПР заявили, що Жириновський продовжує працювати, почувається добре.

Раніше Жириновський в ефірі російського радіо розповідав , що зробив уже вісім щеплень від коронавірусу. У грудні у своєму Telegram Жириновський розповідав , що для перших трьох щеплень він використав вакцину "Супутник V", потім три рази вколовся "ЕпіВакКороною", а для сьомої і восьмої доз обрав "КовіВак".

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Нагадаємо:

Одіозний російський політик, лідер "ЛДПР" Володимир Жириновський закликав у новорічну ніч почати бомбардувати Україну та країни Заходу.

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