Жириновський, який зробив 8 щеплень проти COVID-19, потрапив до лікарні у тяжкому стані

У партії повідомили, що Жириновський почувається добре та продовжує працювати.
Російського депутата від ЛДПР Володимира Жириновського госпіталізовано до Центральної клінічної лікарні в Москві. Стан 75-річного політика оцінюється як тяжкий.
Про це у середу, 9 лютого, повідомляють росЗМІ.
Telegram-канал Mash пише, що політик потрапив до лікарні через двосторонню пневмонію, яка почалася на тлі коронавірусу. За даними каналу, політик уражений 50–75% легенів.
Водночас у пресслужбі фракції ЛДПР заявили, що Жириновський продовжує працювати, почувається добре.
Раніше Жириновський в ефірі російського радіо розповідав , що зробив уже вісім щеплень від коронавірусу. У грудні у своєму Telegram Жириновський розповідав , що для перших трьох щеплень він використав вакцину "Супутник V", потім три рази вколовся "ЕпіВакКороною", а для сьомої і восьмої доз обрав "КовіВак".
Нагадаємо:
Одіозний російський політик, лідер "ЛДПР" Володимир Жириновський закликав у новорічну ніч почати бомбардувати Україну та країни Заходу.
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