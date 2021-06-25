"Жирна мета для російських ракет": Міноборони РФ в грубому тоні пригрозило Британії й США за їхні кораблі у Чорному морі

"Жирна мета для російських ракет": Міноборони РФ в грубому тоні пригрозило Британії й США за їхні кораблі у Чорному морі

В оборонному відомстві Росії продовжують погрожувати ВМС Британії, хоч їхній есмінець рухався міжнародно визнаним шляхом.

Представник Міноборони РФ заявив, що британський есмінець, який у Чорному морі переслідували російські військові є "жирною метою" для російських ракет, а те, що корабель Британії рухався міжнародно визнаним шляхом, назвав "провокацією" та "епічним фіаском".

З такою реплікою виступив офіційний представник військового відомства Ігор Конашенков, передає російський "РБК".

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"Епічне фіаско провокації британського есмінця Defender у Чорному морі, який різко змінив курс з російських територіальних вод (територіальних вод України, які РФ вважає своїми після незаконної анексії Криму. - Ред.) після попереджувальних пострілів сторожового корабля, надовго залишиться ароматною плямою на репутації королівських військово-морських сил.

Закликаємо Пентагон і командування британських військово-морських сил, що направляють свої військові кораблі в Чорне море, не випробовувати марно долю, сліпо слідуючи українським "адміралам москітного флоту", керуватися розумом", - заявив Конашенков.

Як висловився представник Міноборони РФ, для російських збройних сил есмінець Defender є "всього лише жирною метою для протикорабельних комплексів Чорноморського флоту".

Нагадаємо, в середу, 23 червня, Міноборони Росії заявило про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю у анексованого Криму. Бомбардувальник нібито скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім заявило, що попереджувальний вогонь по їх есмінцю ніхто не відкривав.

Кореспондент BBC Джонатан Біл, який виявився на борту британського есмінця HMS Defender, по якому, за твердженням Росії, був відкритий попереджувальний вогонь у окупованого Криму, зняв подію на камеру.

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