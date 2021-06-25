"Жирна мета для російських ракет": Міноборони РФ в грубому тоні пригрозило Британії й США за їхні кораблі у Чорному морі

В оборонному відомстві Росії продовжують погрожувати ВМС Британії, хоч їхній есмінець рухався міжнародно визнаним шляхом.
Представник Міноборони РФ заявив, що британський есмінець, який у Чорному морі переслідували російські військові є "жирною метою" для російських ракет, а те, що корабель Британії рухався міжнародно визнаним шляхом, назвав "провокацією" та "епічним фіаском".
З такою реплікою виступив офіційний представник військового відомства Ігор Конашенков, передає російський "РБК".
"Епічне фіаско провокації британського есмінця Defender у Чорному морі, який різко змінив курс з російських територіальних вод (територіальних вод України, які РФ вважає своїми після незаконної анексії Криму. - Ред.) після попереджувальних пострілів сторожового корабля, надовго залишиться ароматною плямою на репутації королівських військово-морських сил.
Закликаємо Пентагон і командування британських військово-морських сил, що направляють свої військові кораблі в Чорне море, не випробовувати марно долю, сліпо слідуючи українським "адміралам москітного флоту", керуватися розумом", - заявив Конашенков.
Як висловився представник Міноборони РФ, для російських збройних сил есмінець Defender є "всього лише жирною метою для протикорабельних комплексів Чорноморського флоту".
- Нагадаємо, в середу, 23 червня, Міноборони Росії заявило про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю у анексованого Криму. Бомбардувальник нібито скинув бомби на його шляху.
- Міністерство оборони Великої Британії, втім заявило, що попереджувальний вогонь по їх есмінцю ніхто не відкривав.
- Кореспондент BBC Джонатан Біл, який виявився на борту британського есмінця HMS Defender, по якому, за твердженням Росії, був відкритий попереджувальний вогонь у окупованого Криму, зняв подію на камеру.