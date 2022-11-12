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"Жителів Херсона призовного віку мобілізують до ЗСУ": які фейки поширює російська пропаганда

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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653
Час на прочитання
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"Жителів Херсона призовного віку мобілізують до ЗСУ": які фейки поширює російська пропаганда

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Центр протидії дезінформації заявив, що російська пропаганда продовжує поширювати дезінформації та фейки.

Центр протидії дезінформації пише, що протягом 11.11.2022 окупанти поширили:

  • Маніпуляцію

ЗМІ РФ повідомили: «Глава Миколаївської ОВА В.Кім заявив про початок фільтрації населення у Миколаївській та Херсонській областях… журналісти на фільтраційні заходи не допускатимуться. На території областей залишилися переважно люди похилого віку, які не захотіли залишати свої будинки». 

  • Дезінформація

Пропагандистські медіа РФ повідомили, що «ЗСУ увійшли до Херсона після того, як були підірвані мости, російські військові почали виходити з міста… дедалі більше ознак «великої угоди», яку курує Дж.Салліван». 

  • Фейк

Ворожі Telegram-канали поширюють повідомлення, що «з приходом України багатьох жителів Херсона призовного віку мобілізують» до лав Збройних сил України. Однак така інформація не відповідає дійсності, оскільки мобілізаційні заходи на всій території України відбуваються за одним алгоритмом.

Звільнення Херсона

Нагадаємо, що 11 листопада 2022 року українські захисники увійшли до Херсона. Місцеві щиро радіють поверненню до України та влаштовують масові гуляння просто посеред вулиці. Люди також виходять з державними прапорами на вулиці, щоб привітати українських визволителів.

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Дата публікації
Перегляди
653
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