"Жителів Херсона призовного віку мобілізують до ЗСУ": які фейки поширює російська пропаганда

Центр протидії дезінформації пише, що протягом 11.11.2022 окупанти поширили:

Маніпуляцію

ЗМІ РФ повідомили: «Глава Миколаївської ОВА В.Кім заявив про початок фільтрації населення у Миколаївській та Херсонській областях… журналісти на фільтраційні заходи не допускатимуться. На території областей залишилися переважно люди похилого віку, які не захотіли залишати свої будинки».

Дезінформація

Пропагандистські медіа РФ повідомили, що «ЗСУ увійшли до Херсона після того, як були підірвані мости, російські військові почали виходити з міста… дедалі більше ознак «великої угоди», яку курує Дж.Салліван».

Фейк

Ворожі Telegram-канали поширюють повідомлення, що «з приходом України багатьох жителів Херсона призовного віку мобілізують» до лав Збройних сил України. Однак така інформація не відповідає дійсності, оскільки мобілізаційні заходи на всій території України відбуваються за одним алгоритмом.

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Звільнення Херсона

Нагадаємо, що 11 листопада 2022 року українські захисники увійшли до Херсона. Місцеві щиро радіють поверненню до України та влаштовують масові гуляння просто посеред вулиці. Люди також виходять з державними прапорами на вулиці, щоб привітати українських визволителів.

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