Жити по-сусідству з Росією – це ніби жити "біля підніжжя вулкана", – прем'єр Польщі Моравецький

Жити по-сусідству з Росією – це ніби жити "біля підніжжя вулкана", – прем'єр Польщі Моравецький

У межах візиту польський прем'єр також має зустрітися з президентом України.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який перебуває з робочим візитом у Києві, вважає, що жити біля Росії - це те саме, що жити "біля підніжжя вулкана".

Таку заяву він сказав 1 лютого під час спільного брифінгу з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

"Наша частина Європи - Польща, Україна - не переживає частих землетрусів чи вибухів вулканів. Але що з того? Живучи у такій близькості до такого сусіда, як Росія, ми маємо враження, що живемо біля вулкана. Тому, як ніхто в Європі, ми розуміємо, якою цінністю є безпека, союзи і співпраця в питаннях безпеки", - сказав він.

Також очільник польського уряду наголосив, що світ, як ніколи раніше, повинен об’єднатися навколо цінностей, таких як суверенітет, незалежність і непорушність кордонів.

Варто зазначити, сьогодні, 1 лютого, на тлі посилення російської загрози з офіційним візитом до України прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Також, крім візиту польського політика, до Києва повинен прилетіти британський прем'єр Борис Джонсон.

Перед цим візитом Польща повідомила, що надасть військову допомогу українській армії. Зокрема, йдеться про засоби протиповітряної оборони. Також 1 лютого стало відомо, що Польща у межах військової допомоги збирається передати Україні низку озброєнь, зокрема, переносні зенітно-ракетні комплекси Grom та дрони, які застосовуватимуться "в оборонних цілях".

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