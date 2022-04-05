Життя прийде знову в кожне місто та громаду, які окупанти намагалися знищити - Зеленський

Життя прийде знову в кожне місто та громаду, які окупанти намагалися знищити - Зеленський

"Відновимо і зруйноване та пошкоджене житло, відновимо дороги, мости та інфраструктуру", - переконаний президент.

В Україні вже розпочали роботу для підготовки відновлення нормального життя у звільнених районах.

Про це під час звернення вночі проти 5 квітня заявив президент України Володимир Зеленський. Відповідне відео з'явилося у Telegram-каналі українського президента.

"Проводиться розмінування території, наші сапери знешкоджують тисячі небезпечних предметів щоденно. Найближчим часом відновимо подачу електрики, відновимо подачу води на всю територію нашої держави, забезпечимо медичну допомогу, нормальний доступ до товарів, настільки наскільки це можливо в цих умовах", - наголосив глава держави.

"Звісно, відновимо і зруйноване та пошкоджене житло, відновимо дороги, мости та інфраструктуру, життя прийде знову в кожне місто, в кожну громаду, які окупанти намагалися знищити", - резюмував український лідер.

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