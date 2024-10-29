"Життя жорстоке": Дуда вважає, що Польща перестала бути для України важливим союзником

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що нібито тепер Київ не вважає Варшаву одним зі своїх ключових партнерів під час війни з РФ. Втім, надалі хотів би зберегти дружбу між країнами.

Про це польський лідер заявив в ефірі Radio Zet.

З його слів, тепер Україна нібито "не рахується" з Польщею через те, що та вже надала всю військову допомогу, яку лишень могла.

"У якомусь сенсі це може мати такий вигляд", - відповів Дуда на запитання про те, чи правда, що Україна більше не вважає Польщу важливим стратегічним партнером

Президент Польща висловив думку про те, що його країна на початку повномасштабної війни дала Україні "те, що могла, і зробила це занадто швидко", маючи на увазі зброю.

"Це складно. Я маю сказати, що життя жорстоке. Україна має продовжувати воювати. Ми сьогодні не здатні передати їй таку кількість зброї, яка їй потрібна <...> Мені б дуже хотілося, щоб Україна була країною, яка дуже дружить із Польщею, і мені б дуже хотілося, щоб у нас були найкращі відносини. Але в цьому вся заковика – щоб обидва хотіли одночасно", - висловився польський лідер.

Також Дуда зауважив, що однією із цілей політики Польщі є вступ України до НАТО та ЄС. За його словами, не може бути зустрічей щодо України, коли йдеться про Україну та про те, як має в цій державі закінчитися війна.

"Росію треба просто витіснити, треба піти з усіх окупованих земель в Україні, тому що це означає відновлення міжнародного порядку і примату міжнародного права. Чи правильно я розумію президента? Щоб Україна відновила контроль над усіма своїми міжнародно визнаними територіями. Це моя перша вимога і друга. Щоб Україна отримала офіційне запрошення вступити до НАТО. І, звичайно, щоб тривало прийняття України до Європейського союзу", - заявив Дуда.

Як повідомлялося, Анджей Дуда різко відповів Україні на прохання передати південнокорейську зброю, закуплену Польщею. Президент підтвердив, що українська сторона зверталася з таким проханням, але отримала "однозначну відповідь". Він підкреслив, що озброєння, придбане для оборони Польщі, не буде передане жодній іншій країні.

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