Життю Зеленського через роботу понад 20 разів загрожувала небезпека – віцепрем’єр

Федоров переконаний, що насильство - це реакція на роботу президента.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров коментуючи обстріл автівки першого помічника президента Сергія Шефіра, розповів, що життю Володимира Зеленського через роботу понад 20 разів загрожувала небезпека.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"За інформацією від СБУ, вже було понад 20 загроз життю самому Володимиру Зеленському. Подібне насильство — це реакція на системну роботу президента і команди проти тих, хто заробляв з бюджету України десятки років. Ці бандити не звикли, що з їхньою думкою не погоджуються, не сідають за стіл переговорів. Тоді вони дістають своїх ручних політиків і атакують у медіа, намагаючись зупинити зміни, а коли це не працює — беруться й за автомати", - написав Федоров.

Також віцепрем’єр наголосив, що його дивує поведінка "опозиціонерів нібито з європейськими цінностями, які примудряються перекрутити, працюючи чітко за темниками, в своїх політичних інтересах".

"Упевнений, що ця ситуація ще більше консолідує команду. Потрібно пережити цей етап опору, зламати його — і швидкість розвитку буде в геометричній прогресії", - наголосив Федоров.

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