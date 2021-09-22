Життю Зеленського через роботу понад 20 разів загрожувала небезпека – віцепрем’єр

Федоров переконаний, що насильство - це реакція на роботу президента.
Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров коментуючи обстріл автівки першого помічника президента Сергія Шефіра, розповів, що життю Володимира Зеленського через роботу понад 20 разів загрожувала небезпека.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"За інформацією від СБУ, вже було понад 20 загроз життю самому Володимиру Зеленському. Подібне насильство — це реакція на системну роботу президента і команди проти тих, хто заробляв з бюджету України десятки років. Ці бандити не звикли, що з їхньою думкою не погоджуються, не сідають за стіл переговорів. Тоді вони дістають своїх ручних політиків і атакують у медіа, намагаючись зупинити зміни, а коли це не працює — беруться й за автомати", - написав Федоров.
Також віцепрем’єр наголосив, що його дивує поведінка "опозиціонерів нібито з європейськими цінностями, які примудряються перекрутити, працюючи чітко за темниками, в своїх політичних інтересах".
"Упевнений, що ця ситуація ще більше консолідує команду. Потрібно пережити цей етап опору, зламати його — і швидкість розвитку буде в геометричній прогресії", - наголосив Федоров.
Нагадаємо:
- В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра 22 вересня близько 10-ї години ранку неподалік від села Лісники стріляли невідомі .
- У машину влучило понад десять куль, у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу. На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції. Триває спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.
- Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що напад на Шефіра міг бути "привітом" від контрабандистів і кримінальних авторитетів, активну боротьбу з якими почав президент Володимир Зеленський.
- Водночас сам президент Володимир Зеленський заявив, що "передавати йому привіт пострілами з лісу в авто його друга – це слабкість".
- Щодо мотивів злочину, експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк заявив - треба шукати ображених людей серед так званих олігархів та "рішал".