Живемо серед героїв: пані посол Великої Британії прокоментувала звільнення Херсона

Сіммонс також наголосила, що слідкувала за подіями щодо звільнення Херсона.
Паніі посол Великої Британії Мелінда Сіммонс відреагувала звільнення Херсона від російських окупаційних військ.
Повідомлення дипломатки з'явилося у її Twitter.
"Київ, Харків, Херсон. Я і моя команда живемо і працюємо серед героїв", - написала пані псол.
Мелінда Сіммонс також наголосила, що слідкувала за подіями щодо звільнення міста ЗСУ: "Буквально не могла зосередитися на чомусь іншому протягом дня".
Нагадаємо, іноземні дипломати привітали звільнення Херсона від російських військ. Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що збирається у відпустку до Херсона наступного року
Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас написав у соцмережі, що разом з українськими захисниками до щойно звільненого міста повертається і Європа.
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