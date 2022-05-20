“Жодна країна в Європі не має стільки бойового досвіду, як Україна - спецрадник головнокомандувача ЗСУ

“Жодна країна в Європі не має стільки бойового досвіду, як Україна - спецрадник головнокомандувача ЗСУ

У країни немає усього, що їй потрібно, але Україна отримала чудове озброєння від партнерів.

Прорахунок Росії у тому, що вона зіштовхнулася з однією з найкращих армій в Європі.

Про це заявив спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ветеран збройних сил США Ден Райс, - пише Укрінформ.

“Жодна країна в Європі не має стільки бойового досвіду, як Україна.

Також прорахунком Путіна експерт вважає те, що “він не усвідомлював, що виступає проти країни, яка готова воювати і битиметься на смерть, і багато українців вже загинули”.

Райс визнає, що у країни немає усього, що їй потрібно, але Україна отримала чудове озброєння, зокрема протитанкове, зенітне, певну кількість засобів радіоелектронної боротьби, дронів. Проте, за його словами, потрібно набагато більше.

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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 19 травня основні зусилля противник зосереджував на Донецькому напрямку, де застосовував авіацію, артилерію та міномети.

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