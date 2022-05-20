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“Жодна країна в Європі не має стільки бойового досвіду, як Україна - спецрадник головнокомандувача ЗСУ

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“Жодна країна в Європі не має стільки бойового досвіду, як Україна - спецрадник головнокомандувача ЗСУ

Фото: Getty Images

У країни немає усього, що їй потрібно, але Україна отримала чудове озброєння від партнерів.

Прорахунок Росії у тому, що вона зіштовхнулася з однією з найкращих армій в Європі. 

Про це заявив спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ветеран збройних сил США Ден Райс, - пише Укрінформ.

“Жодна країна в Європі не має стільки бойового досвіду, як Україна. 

Також прорахунком Путіна експерт вважає те, що “він не усвідомлював, що виступає проти країни, яка готова воювати і битиметься на смерть, і багато українців вже загинули”.

Райс визнає, що у країни немає усього, що їй потрібно, але Україна отримала чудове озброєння, зокрема протитанкове, зенітне, певну кількість засобів радіоелектронної боротьби, дронів. Проте, за його словами, потрібно набагато більше.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 19 травня основні зусилля противник зосереджував на Донецькому напрямку, де застосовував авіацію, артилерію та міномети.

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