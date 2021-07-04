"Жодна поразка не зламає Україну!": Зеленський прокоментував програш української збірної

"Нам прикро, боляче, але не соромно!", - переконаний глава української держави.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував поразку української збірної у Євро-2020.

Про це йдеться у повідомленні в Instagram глави української держави.

"Жодна поразка не зламає Україну! Біль мине, рани загояться, ми будемо достатньо сильними, щоб підвестися і йти далі! Нам прикро, боляче, але не соромно! Україна завершує цей турнір у топ-8 найсильніших команд Європи. Ми здобули кращий результат, ніж Франція, Німеччина, Нідерланди, Португалія та багато інших", - переконаний український президент.

"Ми маємо чудову молоду команду, яка отримала надважливий досвід і стала ще сильнішою. Ми маємо чудовий тренерський штаб, який став ще мудрішим. А отже, наші головні перемоги – попереду! Я вірю, що ми обов’язково проб’ємося на ЧС-2022 і попсуємо там нерви багатьом грандам світового футболу!", - додав він.

"І найголовніше! Ми маємо найкращу на турнірі групу підтримки! "Україна, Україна!", що лунало в Амстердамі, Бухаресті, Глазго та Римі, було чути в Києві! І на всю Європу було чути "Україна, Україна!", що лунало у фан-секторах, пабах і на звичайних кухнях Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова, Донецька, Луганська, Сімферополя, Ялти і кожного куточка України!", - відзначив український лідер.

"Весь цей час ми були однією командою! Весь цей час – справді єдина Україна! Продовжуймо це! Завтра. Післязавтра. Завжди! Слава Україні!", - резюмував він.

Раніше Зеленський подякував збірній Україні за гру у чемпіонаті.

Нагадаємо, що у півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму півфіналі обіграла Чехію, а Ігри наступної стадії плейоф відбудуться 6-7 липня.

Президент Володимир Зеленський запустив флешмоб на підтримку української збірної

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання