Жодне лобі не допоможе: Зеленський заявив, що РФ залишиться без сучасної економіки

Жодне лобі не допоможе: Зеленський заявив, що РФ залишиться без сучасної економіки

Президент Зеленський запевнив, що за знищення життя українців окупанти заплатять повну ціну.

Українська влада вже почали працювати над новими санкційними пакетами проти Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення у ніч проти 3 червня.

Він запевнив, що крок за кроком, але російська держава залишиться просто без усіх елементів сучасної економіки.

"За знищення життя сусідів окупанти заплатять повну ціну. І жодне лобі в тій чи іншій країні Росії не допоможе", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, у четвер, 2 червня, посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого, зокрема, увійшло часткова заборона імпорту нафти із РФ.

Голова МЗС Дмитро Кулеба своєю чергою заговорив вже про сьомий пакет санкцій проти Росії. За його словами, сьомий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії обовʼязково ухвалять, проте без газового ембарго.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив, що США надають Україні сучасні системи залпового вогню HIMARS.

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