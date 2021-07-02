Жодні кроки щодо цього не робляться: у Кремлі заперечили підготовку до зустрічі Путіна і Зеленського

Жодні кроки щодо цього не робляться: у Кремлі заперечили підготовку до зустрічі Путіна і Зеленського

Пєсков заявив, що "жодної підготовки не ведеться".

У Кремлі 2 липня заявили, що жодної підготовки зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського не ведеться.

Таку заяву зробив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

Також читайте Зеленський назвав умову, за якої готовий зустрітися з Путіним

"Так і, до речі сказати, субстантивно жодної підготовки не ведеться і жодні кроки в цьому плані не робляться ", - підкреслив Пєсков.

Нагадаємо, 30 червня під час прямої лінії президент РФ Володимир Путін, коментуючи можливість зустрічі із Зеленським заявив, що не бачить у цьому сенсу, оскільки "він (ред. - Зеленський) віддав свою країну під повне зовнішнє управління США, Німеччини та Франції".

А в Офісі президента вважають, що своєю заявою Путін все ж не відкидає можливість двосторонніх переговорів, що свідчить про важливість для нього таких перемовин.

Також читайте Зустріч із вбивцею: навіщо Зеленський так прагне поговорити з Путіним

Як повідомлялося, у своєму відеозверненні ввечері 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести переговори, які можуть відбутися і на Донбасі. Згодом Володимир Зеленський запропонував як місце зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним — Ватикан. На думку Зеленського, зустріч обов'язково відбудеться, адже без неї досягти миру на Донбасі неможливо.

Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ РФ Володимир Джабаров, коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним на Донбасі, заявив, що така ініціатива не має жодного сенсу.

Проте у Кремлі, хоч і підтримують ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо проведення зустрічі з російським колегою, але заявляють, що на зустрічі російська сторона не має наміру обговорювати Донбас, діалог має стосуватися питань "виключно двосторонніх відносин".

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання