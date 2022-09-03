"Жодних альтернатив": Латвія закликала Захід надати Україні літаки і танки, щоб не було війни в країнах НАТО

У Латвії заявили, що Захід має забезпечити Україну сучасними танками, бойовими літаками та всім іншим озброєнням для звільнення території від російських окупантів.

Там також наголосили на неприпустимості будь-яких альтернатив, компромісів, мирних переговорів, адже це стане підготовкою до наступної війни на території НАТО.

Про це президент Латвії Егілс Левітс і міністр оборони країни Артіс Пабрікс розповіли в інтерв'ю The Times.

"Захід, США, Європейський Союз, усі західні демократичні держави повинні не просто підтримувати, а наростити свою військову допомогу Україні. Ви можете пересвідчитися, що ця військова допомога справді ефективна", – сказав Левітс.

На запитання, чи варто передавати Україні танки, бойові літаки та інше озброєння, яке раніше Захід відмовлявся надавати, президент Латвії відповів ствердно. Так, він сказав, що Захід має забезпечити Україну всім, окрім власних військових, аби держава звільнила всю свою окуповану Росією територією.

Водночас Пабрікс висловив думку, що Захід своєю нерішучістю може спровокувати ядерну війну та навіть заохотити президента РФ Володимира Путіна.

"Інформаційна війна і пропаганда здійснила значний вплив. Багато хто на Заході справді вважає, що будь-яка підтримка України може призвести до подальшої ескалації та засмутити Путіна, Кремль, Росію", – сказав міністр оборони, зауваживши, що це – помилка.

Він переконаний – єдине, що провокує Росію, це слабкість.

"Я не бачу жодної причини, чому б Україні не отримати західні броньовані машини. Чому ні? Тільки тому, що Росія може засмутитись?" – запитав Пабрікс.

Він наголосив, якщо світ хоче закінчити війну, забезпечити зерном країни трьетього світу та просто жити звичним життям, єдиний шлях уперед – це перемога України.

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Очільник Міноблорони Латвії порівняв війну Росії проти України із Другою світовою війною, в якій Москва діє схоже до нацистів.

"Жодних альтернатив, компромісів, мирних переговорів, де ми віддамо щось Москві, як це зробив Чемберлен. Це не буде рішенням. Це буде просто підготовка до наступної війни на натівській землі", – запевнив Пабрікс.

Нагадаємо, президент США Джо Байден планує невдовзі запросити у Конгресу екстрене фінансування в розмірі 11,7 млрд дол. для військової та бюджетної допомоги Україні.

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