"Жодних доказів планів наступу України": в Європі зреагували на вивезення людей з ОРДЛО

"Жодних доказів планів наступу України": в Європі зреагували на вивезення людей з ОРДЛО

Європейські міністри закликали Росію вплинути на "ЛДНР" із зикликом до стриманості та деескалації.

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції Анналена Бербок і Жан Ів Ле Дріан прокоментували рішення ватажків бойовиків примусово вивезти людей з окупованого Донбасу нібито через загрозу наступу України.

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС Німеччини у п’ятницю, 18 лютого.

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Загострення на Донбасі викликає серйозну стурбованість і очільники зовнішньополітичних відомств Німеччини і Франції засуджують застосування важкого озброєння та обстріли житлових районів, що порушує Мінські угоди.

"Звернули увагу на заяву лідерів самопроголошених "народних республік" Донецької та Луганської областей про "евакуацію" (примусове вивезення – ред.) жителів регіону в Росію як так званий запобіжний захід через можливий український напад. Ми не бачимо жодних доказів на підтримку цих тверджень", – заявили міністри.

Вони також закликали Росію використовувати свій вплив на "республіки", закликаючи до стриманості і сприяючи деескалації.

"Ми побоюємося, що інсценовані інциденти можуть бути використані як привід для можливої військової ескалації", – наголошено в заяві.

Нагадаємо, 18 лютого ватажки бойовиків "ДНР" та "ЛНР" заявили про примусове вивезення населення окупованих територій до Росії. Усе це на тлі ворожих обстрілів, які за останню добу стали дуже масованими.

При цьому окупанти не випускають з захоплених територій чоловіків призовного віку.

Водночас президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2022 році.

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