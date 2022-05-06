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Жодних "ленінських ідей": Зеленський підписав закон про дерадянізацію законодавства

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Жодних "ленінських ідей": Зеленський підписав закон про дерадянізацію законодавства

Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про дерадянізацію законодавства України".

Зокрема, "вичищено" майже 1200 актів органів держвлади та управління СРСР, Української РСР.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Мережі 6 травня.

"Ну що ж, відтепер в законодавстві: немає згадки про "перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції"; немає прагнення втілювати в життя "ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства"; немає посилання на програми, розроблені комуністичною партією;  немає пріоритету в правах комсомольців, комуністів та інших "таваріщєй"; "вичищено" майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР)", – йдеться у повідомленні.

Кабміну доручено найближчим часом провести те саме на своєму рівні, а також напрацювати нові Трудовий кодекс, Житловий кодекс та Кодекс про адміністративні правопорушення.

"Дякую всім колегам-народним депутатам, які допомагали розробляти цей закон та проголосували за його прийняття. Ми разом зробили те, що не спромоглися зробити народні депутати за попередні 30 років незалежності", – зауважив Стефанчук.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада остаточно заборонила проросійські партії в Україні та звернулась до Палати представників і Сенату США із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму. 

Верховна Рада закликає США визнати Росію державою-спонсором тероризму (жестовою мовою)

Верховна Рада закликає США визнати Росію державою-спонсором тероризму (жестовою мовою)

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