"Жодних ознак деескалації": Столтенберг підтвердив, що Росія не відводить війська

Генсек НАТО назвав російські війська біля кордонів України найбільшим зосередженням сил у Європі з часу холодної війни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що на кордоні України надалі перебувають російські військові сили, готові до вторгнення.

Про це генсек альянсу заявив 16 лютого на брифінгу у Брюсселі в межах дводенного засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

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Міністри оборони розглянули продовження нарощування Росією сил біля України. Зокрема, відбулася ґрунтована дискусія про найсерйознішу безпекову кризу в Європі за десятиліття.

"Союзники привітали усі дипломатичні зусилля, і є сигнали з Москви, що дипломатія може тривати. Але на цей момент ми не бачили жодних ознак деескалації на місці. Немає відведення військ або техніки. Це, звичайно, може змінитися. Однак сьогодні ми бачимо, що Росія зберігає величезні сили, готові до нападу", ­– наголосив Столтенберг.

Він додав, що ці російські сили мають високотехнологічні можливості від окупованого Криму до Білорусі.

"Це найбільше зосередження сил у Європі з часу холодної війни. З самого початку союзники НАТО чітко заявили, що подальша російська агресія проти України матиме високу ціну", ­– сказав генсек альянсу.

Він також вкотре повідомив про готовність НАТО до діалогу і про те, що для Росії ще не надто пізно відступити від межі конфлікту та обрати шляху до миру.

"НАТО скерував Росії конкретні письмові пропозиції щодо прозорості, зменшення ризиків і контролю над озброєннями. Ми ще не отримали відповіді. Я повторюю моє запрошення для Росії знову зустрітися в межах Ради НАТО-Росія", – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 15 лютого в міноборони Росії заявили про завершення низки військових навчань та про початок відведення військ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська розвідка не бачить відведення російських військ від українського кордону, попри відповідні заяви Москви.

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