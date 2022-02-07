"Жодних поступок щодо територіальної цілісності": Кулеба розповів про "червоні лінії" України

Важлива стратегія стримування подальшої російської агресії - це саме інтенсивна дипломатія.

Зараз ключова тема світової політики - це не допустити чергову хвилю війни Росії проти України. Про це говорять світові лідери, міністри закордонних справ, працює українська мережева дипломатія.

Про це у понеділок, 7 лютого, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"Це дуже важкий час, дуже відповідальний час. Але запевняю, що Україна підходить до цього процесу з холодною головою, гарячим серцем, з чітким розумінням наших "червоних ліній" і без жодного бажання і готовності іти на будь-які поступки, які для нас будуть неприйнятними", - зазначив він.

За словами Кулеби, одна з цих "червоних ліній" - жодних поступок щодо питання територіальної цілісності України, що означає: "Донбас і Крим – це Україна".

"По-друге, жодного прямого діалогу з так званими "Донецької та Луганською народними республіками", – зазначив глава української дипломатії.

Нагадаємо:

Очільник Міністерства зовнішніх справ України Дмитро Кулеба заявив, що загальна вага доставленої до України оборонної зброї та військового обладнання, яке партнери надали Україні, в останні тижні перетнула позначку в понад 1000 тонн.

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України | Новини світу

Читайте також: