"Жодних рішень щодо України без України": у Білому домі розповіли деталі розмови Байдена із Зеленським

"Жодних рішень щодо України без України": у Білому домі розповіли деталі розмови Байдена із Зеленським

Байден висловив глибоке занепокоєння США та європейських союзників "агресивними діями Росії щодо України".

США віддані принципу "жодних рішень чи обговорень щодо України без України" і висловлюють непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Відповідну заяву американський президент Джо Байден озвучив 9 грудня під час розмови з українським лідером Володимиром Зеленським, повідомляється на сайті Білого дому.

Зазначається, що під час переговорів Байден висловив глибоке занепокоєння США та європейських союзників "агресивними діями Росії щодо України".

"(Президент. - Ред.) ясно дав зрозуміти, що США та наші союзники відповідатимуть рішучими економічними та іншими заходами у разі подальшого військового втручання", - вказали в адміністрації американського президента.

У підсумку лідери обох країн закликали Росію "знизити напруженість" і погодилися з тим, що "дипломатія - найкращий спосіб досягти значного прогресу у вирішенні конфлікту".

"Президент Байден наголосив на готовності Сполучених Штатів підтримати заходи щодо зміцнення довіри для просування виконання Мінських угод за підтримки Нормандського формату", - резюмували у Білому домі.

Раніше керівництво Офісу президента розповіло перші подробиці розмови лідерів США та України Джо Байдена і Володимира Зеленського, яка відбулася ввечері 9 грудня і тривала півтори години. Читайте про це за посиланням.

Читайте також: