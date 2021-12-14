"Жодних рішень щодо України без України": у США зробили заяву напередодні візиту до Москви

"Жодних рішень щодо України без України": у США зробили заяву напередодні візиту до Москви

Заступниця держсекретаря США наголосила, що українсько-російський конфлікт США прагнуть вирішити дипломатичним шляхом.

Сполучені Штати Америки переконують, що всі рішення стосовно України мають бути ухвалені за її безпосередньої участі. США запевняють, що мають на меті підтримати Україну.

Про це сказала заступниця державного секретаря США Карен Донфрід.

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"Наша мета — підтримати наших українських колег у наших зусиллях з деескалації напруженості, викликаної нарощуванням Росією військ. Як підтвердили президент Байден і держсекретар Блінкен, ми прагнемо подбати, щоб жодних рішень чи обговорень про Україну не відбувалися без участі України", — наголосила заступниця держсекретаря США.

Донфрід підкреслила, що сьогодні США працюють над тим, аби Україна та Росія повернулися до виконання Мінських домовленостей, адже лише так можливо врегулювати збройний конфлікт дипломатичним шляхом.

Заступниця держсекретаря також наголосила, що чутки про те, що США спонукатимуть Україну до поступок у перемовинах з Росією є лише "кампанією з дезінформації".

"Правда полягає в тому, що ми об’єдналися з Україною, нашими союзниками НАТО та партнерами по всьому світові. В наших зусиллях розв’язати конфлікт дипломатичним шляхом і досягти деескалації небезпечної ситуації, але такі зусилля не є поступкою", — підкреслила Донфрід.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю на телеканалі "1+1" пояснив, що США готові будуть долучитися до "нормандського формату" у перемовинах з Росією, якщо впливатимуть на ухвалення рішень, а не просто "модеруватимуть процес".

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