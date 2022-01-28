"Жодних штрафів ніхто не платитиме": в Міноборони заявили про скорочення кількості професій для військового обліку жінок

"Жодних штрафів ніхто не платитиме": в Міноборони заявили про скорочення кількості професій для військового обліку жінок

Очільник оборонного відомства наголосив, що список військовозобов’язаних жінок суттєво зменшено та вже подано на погодження.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що масштабний резонанс щодо військовозобов’язаних жінок викликала кількість професій та спеціальностей, які входять до цього списку.

Про це він сказав під час виступу в Раді.

"Я хочу всіх заспоїти, жодних штрафів ніхто не платитиме. Сьогодні змінено наказ про зменшення кількості професій та спеціальностей", - заявив міністр.

Очільник оборонного відомства наголосив, що список військовозобов’язаних жінок суттєво зменшено та вже подано на погодження.

"Після цього його буде спрямовано на юстування до міністерства юстиції і буде оприлюднено. Жінки, не переживайте, все добре", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що просто зараз жінкам не потрібно йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Наразі триває робота над змінами та спрощенням процесу постановки на облік.

Крім того, Маляр наголосила, що військовий облік - це не призов та не мобілізація. За її словами, нікого з жінок до армії не забиратимуть, зараз йдеться лише про оновлення норм, які стосуються військового обліку.

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