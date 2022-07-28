"Жодних спекуляцій немає": Зеленський прокоментував позбавлення Корбана громадянства

Президент заявив, що надання або позбавлення громадянства відбувається відповідно до вимог чинного законодавства.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що немає жодних спекуляцій у питанні позбавлення керівника штабу територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана громадянства України.
Про це глава держави сказав на спільній з президентом Литви пресконференції Гітанасом Науседою у Києві.
Зокрема, у президента запитали, чи можливий перегляд рішення про позбавлення Корбана громадянства, і якщо ні, то чи може глава держави пояснити мотиви цього рішення, аби уникнути спекуляцій.
"По-перше: ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес, і все відбувається постійно у межах чинного законодавства", - наголосив Зеленський.
Як повідомлялося, народний депутат Сергій Власенко опублікував скриншот нібито таємного указу президента про позбавлення громадянства ряду осіб, зокрема й Корбана.
22 липня керівник територіальної оборони Дніпропетровської області, екснародний депутат Корбан повідомив, що на польсько-українському кордоні у нього вилучили паспорт.
26 липня у Facebook він написав, що перебуває у Польщі. Корбан додав, що паспорт відібрали, позначивши у графі громадянство його стан як "особа без громадянства".
Геннадій Корбан повідомив, що шукає можливості знову перетнути кордон України, зауваживши, що має на руках посвідчення про народження.
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