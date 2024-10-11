МЗС України озвучило позицію щодо можливих територіальних поступок агресору

Єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру для України є Формула миру.

Міністерство закордонних справ України спростовує маніпулятивні твердження, озвучені в низці іноземних ЗМІ, щодо нібито готовності України до поступок агресору за рахунок власного суверенітету та територіальної цілісності. У МЗС наголосили на неприйнятності подібних поступок.

Про це йдеться в офіційному коментарі на сайті відомства.

"Подібні твердження лише сприймаються агресором як ознака слабкості, дають йому невиправдану надію на успіх агресії та дієвість його ультиматумів і шантажу. Єдиним реалістичним шляхом до відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України була і залишається Формула миру, яка заснована на повазі до Статуту ООН та імперативі повного відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", – заявили в МЗС.

У дипломатичному відомстві зазначили, що зараз триває процес підготовки до Другого Саміту миру. Зокрема вже відбулося кілька зустрічей, на яких обговорювались пункти "Формули миру": енергетична та продовольча безпека, відновлення справедливості.

"Наразі всі конструктивні мирні зусилля спрямовані саме на ефективну імплементацію Формули миру. При цьому варто окремо підкреслити, що План перемоги, представлений Президентом України Володимиром Зеленським партнерам України, є не заміною Формули, а практичним інструментом для її впровадження", – пояснили в МЗС.

У відомстві також підкреслили, що принцип "жодних домовленостей про Україну без України" та імператив поваги до міжнародного права та Статуту ООН є "обовʼязковими та незмінними для всіх". Й Україна не розглядатиме будь-які ініціативи, які їх не дотримуються.

Очікуване завершення війни не має бути "фіктивним миром". Мета України – досягти справедливого сталого миру та гарантованої безпеки, а також притягти до відповідальності воєнних злочинців та унеможливити повторення агресії у майбутньому.

"Україна та український народ вже неодноразово доводили власним героїзмом помилковість скептичних заголовків іноземних ЗМІ. Достатньо нагадати, що напередодні незаконного, неспровокованого та невиправданого повномасштабного військового вторгнення Росії у лютому 2022 року скептики та удавані реалісти пророкували Україні загибель за лічені дні. Натомість, наша держава вистояла, наш народ чинить опір повномасштабній агресії вже майже тисячу днів, а наші Сили оборони повернули під контроль України понад половину тимчасово окупованих територій… Потрібні сміливість та рішучість у впровадженні Формули миру, а не сурогатні, слабкі та наївні рішення під фіговим листком "реалізму", які лише дадуть агресору можливість підготувати новий напад", – наголосили в МЗС.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явились публікації, які стверджують, що Зеленський був би готовий до припинення вогню вздовж лінії фронту в обмін на певні зобов’язання Заходу. Передусім йдеться про гарантії безпеки з боку США за зразком тих, які були надані Японії, Південній Кореї та Філіппінам.

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