"Жодних висновків, що хтось щось злив": в ОП прокоментували розслідування Bellingcat

Подоляк наголосив, що розслідування базується на словах конкретних людей, які не вдалося незалежно верифікувати.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував опубліковане текстове розслідування Bellingcat щодо спецоперації із затримання найманців-"вагнерівців".

Про це він повідомив у коментарі "Новое время".

За словами Подоляка, "майже вся інформація" розслідування ґрунтується на інтерв'ю з кількома відставниками з розвідки та спецслужб, зокрема тодішнім директором ГУР Василем Бурбою.

Радник голови ОП звернув увагу на те, що по кожному суттєвому пункту в Bellingcat роблять застереження — "це (обставину — Ред.) не вдалося незалежно верифікувати ".

"Тобто підкреслюється, що це тільки слова цілком конкретних людей. Не більше того. Які оцінки дають ці люди, на яких подіях фокусують увагу — це відповідальність тільки самих цих людей. Bellingcat не робить жодних висновків про те, що хтось щось "злив", як суспільству розповідали протягом півтора року", — пояснив він.

Подоляк стверджує, що заходи розвідки керуються на оперативному рівні та не вимагають "специфічних політичних наказів".

"Дуже дивно взагалі говорити про такі накази від тієї чи іншої посадової особи, яка не має права нічого наказувати розвідці. Навіть якби такий наказ і надійшов, а його не було, то його точно відкинули б будь-який грамотний керівник розвідки", — підсумував. він.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 листопада, група розслідувачів Вellingcat оприлюднила розслідування про так званий "вагнергейт" — ймовірно зірвану спецоперацію із затримання російських найманців, причетних до військових злочинів на сході України.

Нагадаємо:

У ніч проти 29 липня 2020 року під Мінськом затримали 32 бойовиків російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона".

російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона". Офіс генпрокурора просив Білорусь передати Україні найманців і направляв запит про видачу 28 осіб. Серед них - 9 українців. Слідство встановило, що ці особи воювали на Донбасі у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Утім, Білорусь повернула Росії 32 затриманих бойовиків ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - у нього білоруський паспорт.

32 затриманих бойовиків ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - у нього білоруський паспорт. Згодом з'явилася інформація, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера". Літак з бойовиками, який мав відправитися з Мінська, начебто планували посадити у Києві. Проте операція зірвалася.

Проте в СБУ спростували інформацію про свою участь у спецоперації із затримання "вагнерівців".

про свою участь у спецоперації із затримання "вагнерівців". Суд зобов'язав ДБР розслідувати ймовірну державну зраду президента Зеленського .

. Все було продумано до найдрібніших деталей: Гордон і Бутусов про спецоперацію із затримання "вагнерівців".

Гордон і Бутусов про спецоперацію із затримання "вагнерівців". Попередні висновки ТСК у справі "вагнерівців": витік інформації про спецоперацію був ще на етапі підготовки.

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