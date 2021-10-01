"Жодного підпису, навіть мого, немає": Арахамія про ініціативу відставки Разумкова

"Жодного підпису, навіть мого, немає": Арахамія про ініціативу відставки Разумкова

Чутки про ймовірну відставку спікера Ради ходять вже давно.

Голова фракції "Слуга народу", нардепи якої сьогодні прибули у Трускавець на виїзне засідання, Давид Арахамія заявляє, що підписи під ініціативою про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту ще не збиралися.

Про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання "УНІАН", скільки підписів вже зібрано.

"Ми не збирали підписи за відставку Разумкова взагалі. Все, що я зробив, - це я використав своє право народного депутата, взяв ці підписні листи і привіз їх сюди. Жодного підпису, навіть мого немає там підпису”, - запевняє Арахамія.

На уточнення, чи означає це, що підписи будуть збиратися в Трускавці, він відповів: "Не факт" та додав, що у фракції є політичні розбіжності з Разумковим, особливо, щодо закону про олігархів.

Нагадаємо, 30 вересня Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.

Варто зазначити, що 1-2 жовтня у Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу", у якому планує взяти участь президент Володимир Зеленський, представники Офісу президента та уряду.

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