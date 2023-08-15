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Жодного примусу до перемовин з Росією з боку партнерів не існує – Данілов

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Жодного примусу до перемовин з Росією з боку партнерів не існує – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов / Фото: Associated Press

Олексій Данілов наголосив, що повідомлення про цей нібито тиск існують лише в Інтернеті та нічим не підтверджені.

Міжнародні партнери не схиляють Україну до "мирних переговорів" із державою-агресором Росією.

У цьому запевнив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю італійській газеті la Repubblica

На ремарку журналіста, що мовляв, партнери намагаються переконати українську владу вести переговори про припинення війни і запитання, який сценарій вони пропонують (наприклад, корейський – країну, розділену надвоє), Данілов відповів заперечно.

"Росія має бути бути зруйнована, як сучасний Карфаген"

"Повідомлення про цей нібито тиск не підтверджені нічим. Вони існують лише в Інтернеті. Я не знаю, можливо, це робота російської армії тролів, але партнери не висували якихось вимог вести переговори. Україна вирішуватиме цю проблему самостійно, і жодних переговорів із Путіним не може бути. Росія має бути бути зруйнована, як сучасний Карфаген. Не можна залишати ворога позаду себе", - резюмував він.

Нагадаємо, у США вважають, що рішення про початок мирних переговорів між Росією та Україною, може ухвалювати тільки президент Володимир Зеленський. Там наголосили, що спочатку країна-агресорка має вивести свої війська із окупованих регіонів. 

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Дата публікації
Перегляди
391
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