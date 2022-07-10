Жодного разу не був віч-на віч з Зеленським і відмовився від інтерв'ю за $150 тисяч: Арестович – про роботу в ОП

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, як його "занесло в політику", і заявив, що жодного разу не залишався віч-на-віч з президентом Зеленським.

Про це він сказав у інтерв'ю на Youtube-каналі Валерії Коломієць.

"Я жодного разу не був один на один з президентом. По-друге, я з ним практично не працюю. За всю роботу було десяток-півтора спільних нарад. В основному я працюю з головою Офіса президента (Андрієм Єрмаком. – Ред.), радником якого я є, а також із заступниками голови та іншими радниками", – пояснив радник ОП.

Арестович заявив, що розділяє не всі напрямки політики Офісу.

"Не те, що напрямки, а швидкість рішень. Тому що я хотів, аби було швидше, бачу шляхи, як можна зробити швидше, але потрібно розуміти, що не я визначаю політичний курс - вони визначають, президент у першу чергу. Його історія й народ вручили право визначати цей курс. Я можу бути не згодним, я можу не приховувати цього, не підкреслюю, але й не приховую, висловлюю свою думку. Але точно не буду працювати проти цього курсу. У цьому плані я повністю командний гравець, тому що я не підставляю людей, з якими я працюю ніколи і ні за яких обставин. Ні під час роботи, ні після роботи", – зазначив він.

Радник ОП пригадав, коли у січні цього року вирішив звільнитися з Офісу президента. Арестович запевняє, що після оголошення цього рішення йому пропонували 150 тисяч доларів за одне інтерв'ю.

"У нас же був досвід, коли я на півтора місяці йшов. Знаєш, скільки мені запропонували за перше інтерв'ю після того, як пішов з Офісу? 150 тисяч доларів за одне інтерв'ю! Я безквартирний. У мене троє дітей. Хотілося б купити квартиру, там п'яте-десяте. Але я не погодився. І це – не єдина пропозиція. Тому я ніколи не підставляю людей. Працюю за одним принципом: якщо вважаєш людей не тими, то не працюй з ними. А якщо працюєш – не підставляй!", – підсумував він.

Раніше Олексій Арестович розповів, де бере та на кого витрачає гроші.

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