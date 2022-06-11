Жодної одиниці саме важкої техніки Німеччина не поставила Україні – посол

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що на сьогодні ФРН на передала державі жодної одиниці важкої техніки та зброї.

На думку дипломата, в Німеччині існує велика різниця "між тим, що заявляють політики, і тим, що вони насправді роблять".

Про це Мельник розповів в інтерв'ю "НВ".

"Є рішення, нібито є політична воля, яка декларується, яка постійно повторюється і особисто канцлером і іншими політиками, міністрами цього уряду. Була ціла низка оголошень, які було зроблено, гучних заяв впродовж останніх тижнів. А з іншого боку, станом на сьогодні жодної, я повторюю, жодної одиниці саме важкої техніки – щонайменше це артилерія, гаубиці, БМП, танки, – не було поставлено до України", – розповів дипломат.

Реальним, за словами посла, сьогодні можна вважати виконання двох обіцянок: сім самохідних гаубиць Україна може отримати приблизно 22 червня, а 30 самохідних зенітних систем Гепард — двома партіями до кінця серпня.

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