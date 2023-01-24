Жодної підтримки: Ердоган відмовив Швеції у допомозі щодо вступу в НАТО

Швеція не отримає від Туреччини підтримки щодо вступу в НАТО.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, - пише Укрінформ.

Глава держави вважає, що країна виявляє неповагу до релігійних переконань та підтримує терористичні організації.

“Шведському керівництву немає потреби нагадувати нам про права і свободи. Якщо ви так поважаєте права та свободи, ви спочатку поважатимете релігійні переконання Турецької Республіки чи мусульман. Якщо ви не виявляєте такої поваги, мені шкода, від нас ви не отримаєте жодної підтримки в НАТО”, - зауважив Ердоган.

Турецький президент вважає, що якщо у Швеції захищають терористичні організації, то варто доручити їм захист своєї країни.

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Нагадаємо, що раніше прилюдне спалення Корану у Стокгольмі спровокувало загострення між Туреччиною і Швецією. Біля посольства Туреччини ультраправий політик підпалив примірник священної книги мусульман без перешкод зі сторони місцевої поліції. У відповідь у Стамбулі спалили прапор Швеції.

Пізніше Ердоган назвав умову для вступу Швеції у НАТО.

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