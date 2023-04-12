"Жодної руїни в Україні не буде": Зеленський повідомив про кроки щодо відновлення після війни

Президент наголосив, що на відновлення після агресії повинні піти російські активи, і що "війна повинна вийти найдорожчою саме для агресора".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив тему відновлення держави після війни під час зустрічі спецформату підтримки за участю міжнародних партнерів.

Про це глава держави розповів у відеозверненні 12 квітня.

"Щойно взяв участь у зустрічі спеціального формату підтримки України – фінансового. Цей захід відбувається у Вашингтоні й обʼєднує міністрів фінансів міцних демократій – наших партнерів, Єврокомісію, керівників міжнародних фінансових інституцій: МВФ, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку. Тема – передусім відновлення. Відновлення нашої країни після бойових дій", – розповів президент.

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Він додав, що подякував партнерам за допомогу у збереженні стійкості України та фінансової стабільності. Водночас Зеленський закликав партнерів бути активнішими, щоб Україна могла бути активнішою у відбудові, у поверненні нормального життя.

"Жодної руїни в Україні не буде. Це наша мета. І це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста", – наголосив президент.

Він зауважив, що світ знає про необхідне рішення – щодо активів Росії, тамтешніх посадовців та олігархів.

"Усі ці активи мають піти на компенсацію збитків тим, кому Росія принесла біль і страждання. Російські активи повинні піти на відновлення після агресії. Війна повинна вийти найдорожчою саме для агресора. І все для цього ми робимо", – запевнив Зеленський.

Зустріч із делегацією зі США

Український лідер також цього дня зустрівся в Києві з двопартійною делегацією Сенату США.

"Поінформував про те, що відбувається зараз на полі бою, і про наші можливості. Як і завжди, ми продемонстрували, що наші відносини з Америкою в постачанні зброї, у фінансовій підтримці є повністю чистими, повністю прозорими. Щодо кожного цента й кожної одиниці зброї партнери мають повне бачення. І це важливо, щоб жодні штучні маніпуляції не псували нашої довіри", – зазначив Зеленський.

Він зізнався, що йому було приємно почути від гостей зі США "цілком позитивні слова про Україну й те, чого нам вдається досягати разом у захисті від терору".

Завершення навчання поліції та ДСНС

Глава держави розповів, що дуже емоційно та почесно для нього було в цей день привітати понад 3000 українських молодих офіцерів поліції та рятувальників ДСНС із завершенням навчання.

"Вони працюватимуть зокрема й у тих регіонах, де найбільш небезпечно. За розподілом служитимуть у прифронтових областях, у прикордонні – на Харківщині, Сумщині. Є й ті, хто воюватиме в наших нових штурмових бригадах", – повідомив Зеленський.

День працівників ракетно-космічної галузі

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Сьогодні в Україні традиційно відзначається День працівників ракетно-космічної галузі. Президент нагадав, що ця галузь "завжди робила славу Україні. І я впевнений, що робитиме!"

"Дякую всім, хто зберіг цей наш потенціал. Наш теперішній рівень інтеграції в міжнародні відносини, наш рівень сили – і держави, і суспільства, – на який Україна заслуговує, рівень наших людей – усе це дасть Україні змогу брати участь в освоєнні космічного простору нарівні з передовими державами, а нашому бізнесу – нарівні з передовими компаніями. Але спочатку – переможемо! Зокрема, завдяки й українським ракетам", – проголосив у зверненні глава держави.

Зеленський за 12 квітня: важливі новини та зустрічі

Нагадаємо, Світовий банк виділить Україні 200 млн дол. на відновлення енергетичної інфраструктури.

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