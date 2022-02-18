Жорсткіші, аніж 2014 року: у Польщі попередили РФ про безпрецендентні санкції у разі нападу на Україну

Жорсткіші, аніж 2014 року: у Польщі попередили РФ про безпрецендентні санкції у разі нападу на Україну

Санкції буде застосовано у разі нової агресії РФ проти України.

У разі, якщо Росія вторгнеться до України, санкції, які проти неї запровадить Європейський Союз, будуть жорсткішими, аніж у 2014 році після незаконної окупації Криму.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький журналістам після закінчення саміту Євроради у Брюсселі, пишуть Polskie Radio та Reuters.

"Ми розробляємо дуже конкретний пакет конкретних санкцій. Які мають бути значно потужнішими за ті, введені після російської агресії у 2014 році", — заявив польський політик.

Прем'єр-міністр Польщі додав, що зараз усвідомлюється загроза за східним кордоном, тому Варшава попередила ЄС про загрозу неоімперської політики Росії, закликавши не дозволити їй "формувати політику регіону та визначати долю тієї чи іншої країни". Він також зауважив, що надходить все більше повідомлень про неминуче вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, Зеленський та Шольц у Києві обговорили запровадження комплексного пакету санкцій проти Росії.

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