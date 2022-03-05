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Журналіст Bellingcat припустив, чому білоруські військові не заходять до України 

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Журналіст Bellingcat припустив, чому білоруські військові не заходять до України 

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

"Є список, першої, другої та третьої групи білорусів, які мали бути вже три дні на українській території, а вони не приходять", - сказав журналіст.

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв розповів, що "українська розвідка абсолютно в шоку, тому що їм доповідають вже три дні, що ось-ось вони готові і зараз йдуть".

Про це Грозєв сказав в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

Є список, першої, другої та третьої групи білорусів, які мали бути вже три дні на українській території, а вони не приходять. 

"Не думаю, що це погана розвідка, радше зміни в тактиці, бажані Лукашенка (самопроголошеного білоруського диктатора - ред.). Чому він так діє - це дуже цікаве питання. Можливо він розуміє, що не варто ставити на людину (Путіна - ред.), яка поки не довела, що переможе.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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