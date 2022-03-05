Журналіст Bellingcat припустив, чому білоруські військові не заходять до України

Журналіст Bellingcat припустив, чому білоруські військові не заходять до України

"Є список, першої, другої та третьої групи білорусів, які мали бути вже три дні на українській території, а вони не приходять", - сказав журналіст.

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв розповів, що "українська розвідка абсолютно в шоку, тому що їм доповідають вже три дні, що ось-ось вони готові і зараз йдуть".

Про це Грозєв сказав в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

Є список, першої, другої та третьої групи білорусів, які мали бути вже три дні на українській території, а вони не приходять.

"Не думаю, що це погана розвідка, радше зміни в тактиці, бажані Лукашенка (самопроголошеного білоруського диктатора - ред.). Чому він так діє - це дуже цікаве питання. Можливо він розуміє, що не варто ставити на людину (Путіна - ред.), яка поки не довела, що переможе.