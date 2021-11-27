Журналіст зі США назвав людей, які можуть бути причетними до держперевороту в Україні: екссиловик все заперечує

Журналіст зі США назвав людей, які можуть бути причетними до держперевороту в Україні: екссиловик все заперечує

Один із екссиловиків прокоментував свою нібито причетність до спроби державного перевороту.

Журналіст американського медіапроєкту Buzzfeed News Крістофер Міллер назвав імена людей, які можуть бути причетними до державного перевороту в Україні, про який під час пресмарафону повідомляв Володимир Зеленський.

Про це журналіст написав на своїй сторінці у Twitter, посилаючись на свої джерела з Офісу президента

За даними Крістофера Міллера, головним "куратором" є згаданий працівник ФСБ, якого звати Василь Васильович Лаптєв. Імена трьох українців: Олексій Васильєв, Василь Грицак й Едуард Федосов.

Ці особи нібито планували 1 грудня організувати в Києві акцію протестів, яка мала б спровокувати масові протести та безпорядки. Участь Ахметова у спробі держперевороту не доведена, проте на записах звучить його прізвище.

Ексначальник МВС у Полтавській області Едуард Федосов у коментарі "Українській правді" свою причетність до спроби держперевороту заперечив та пояснив, що йдеться про людину із схожими ініціалами, яка проживає в анексованому Криму. Він ж мешкає у Києві, а на півострові востаннє був ще у 2012 році. Федосов додав, що він готовий в присутності журналістів пройти перевірку на поліграфі.

Ексначальник МВС у Полтавській області пояснив, що з ексзаступником голови Державної міграційної служби Василем Грицаком він востаннє спілкувався у 2018-2019 роках. З іншим ексспівробітником структур МВС Олексієм Васильєвим він розмовляв кілька днів тому. Федосов переконує, що Рената Ахметова він бачив лише по телевізору.

"Можливо, хтось використав моє ім’я, може ще щось. Готовий пройти поліграф, якщо це про мене, навіть у присутності журналістів", - сказав Федосов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку державного перевороту в Україні 1-2 грудня. З його слів, є агентурна інформація про те, що в Україні та Росії обговорюється участь у цьому перевороті олігарха Ріната Ахметова.

Також президент США Джо Байден висловив занепокоєння через заяву про можливість державного перевороту в Україні.

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