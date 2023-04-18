Журналіста WSJ Гершковича залишили під вартою – російський суд відхилив апеляцію

Московський міський суд у вівторок, 18 квітня, не задовольнив апеляцію адвокатів американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого Росія звинувачує нібито у "шпигунстві".

Про це повідомляє "Медіазона".

Журналіст надалі перебуватимн в СІЗО "Лефортово". Засідання суду пройшло у закритому режимі.

Що відомо про арешт американського журналіста в Росії

В Єкатеринбурзі наприкінці березня співробітники ФСБ затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича через статтю про ставлення росіян до ПВК "Вагнер".

Американського репортера також звинуватили нібито у "шпигунстві". Гершкович категорично відкинув усе. Вашингтон закликали всіх американців, зокрема, журналістів, залишити Росію.

Видання WSJ заявило, що співробітники російської розвідки стежили за Гершковичем перед тим, як його затримали.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США добиватимуться від РФ консульського доступу до заарештованого в Росії журналіста WSJ.

Еван Гершкович надіслав своїй родині перший лист із слідчого ізолятора "Лефортово".

Нагадаємо, у Росії до 25 років засудили політика та критика Кремля Володимира Кара-Мурзу – що про нього відомо.

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