Капітуляція і перетворення на маріонетку: якою була мирна угода з РФ зразка березня 2022 року

У перші дні повномасштабного вторгнення Росія запропонувала Україні мирну угоду, яка за багатьма пунктами була схожа на вимоги "капітуляції".

Журналісти "Радіо Свобода" отримали текст проєкту договору і дізналися, чого насправді вимагала Москва. У виданні стверджують, що документ їм передало українське джерело, знайоме з перебігом переговорів; його справжність підтвердило джерело з російської сторони.

Що це за перемовини

Через 11 днів після початку повномасштабного вторгнення під час третього раунду переговорів в Білорусі Кремль запропонував Україні проєкт під назвою "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України", датований 7 березня 2022 року.

Переговори почалися 28 лютого 2022 року, коли російські окупанти захопили частину території на півдні, сході та півночі України і просунулися впритул до Києва.

Українська делегація начолі з лідером фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давидом Арахамією вирушила до Білорусі через Польщу. Там українські переговорники зустрілися з російськими делегатами на чолі із помічником Путіна Володимиром Мединським.

Учасники українсько-російських переговорів. 7 березня 2022 року / Фото: Associated Press

Які умови ставила РФ

Скоротити до мінімуму всю українську армію – до 50 тис. осіб, включаючи 1,5 тис. офіцерського складу (це вп'ятеро менше, ніж Україна мала до 2022 року). Якби це було виконано, в України залишилося б лише чотири кораблі, 55 вертольотів та 300 танків.

Не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю стрілянини понад 250 км.

"Визнати незалежність" так званих Донецької та Луганської "республік" у межах адміністративних областей України.

Взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури зруйнованого війною Донбасу.

Надати російській мові статусу державної та відновити привілеї для УПЦ Московського патріархату.

Дозволити радянську символіку.

Фото: Радіо Свобода

Які могли бути наслідки для України

Журналісти зауважують, що цим документом Росія пропонувала Україні лише "режим припинення вогню" та "заходи щодо припинення бойових дій". Ні про який відвід російських військ з території України не йшлося: Росія просто обіцяла не розширювати захоплену територію.

Російські війська та Росгвардія за документом мали залишитися в Україні аж до виконання Києвом "всіх зобов'язань". У виданні припускають, що російська армія у разі укладання такої угоди могла б стояти під Києвом роками.

Україні ж натомість пропонувалося відвести всі свої війська на пункти постійної дислокації (або місця, "певні РФ"), а іноземним партнерам негайно припинити будь-яку допомогу.

"Якби українська влада пішла на ці умови, то це б перетворило Україну на маріонеткове утворення, з фіктивним нейтральним статусом, із крихітною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом, довелося б визнати незалежність Донецької і Луганської області в цілому, а також великих територій, які на той час ще були під контролем Києва", – зазначають у проєкті "Радіо Свободи" "Система".

Ерік Чіарамелла, старший науковий співробітник програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир, вважає, що Путін прагнув "не нейтралітету, а нейтралізації України як незалежної держави".

"Документ був структурований так, ніби Україна була агресором, який був переможений на полі бою, що, звісно, не відображало реальності", – сказав Чіарамелла.

Раніше експерт-міжнародник пояснив, чому Путін не піде на переговори щодо закінчення війни.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.