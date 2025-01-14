Журналісти отримають більше гарантій на доступ до інформації: які зміни ухвалила Рада

Рада підтримала внесення змін до деяких законів України щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа, журналістів та громадян на доступ до інформації. "За" проголосували 286 депутатів.

Про це пише народний депутат Ярослав Железняк.

"Він передбачає відкриття роботи Комітетів. За 24 години порядок денний засідання комітету. Плюс трансляція засідання Комітетів ВРУ (під час війни допускається лаг 24 години)", – зазначив він.

Раніше в українському парламенту повернулися до обговорення скандального законопроєкту №10242, який викликав хвилю обурення серед українців. У документі йдеться про встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах.

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