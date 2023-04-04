Журналістика - не злочин: у США відхрестились від звинувачень РФ у шпигунстві щодо американського репортера

Адміністрація США категорично заперечила будь-які звинувачення російської влади на адресу журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича у нібито причетності до шпигунської діяльності.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Вони публічно стверджували, що він (Еван Гершкович – ред.) займався шпигунством, і, як ви чули від нас минулого тижня, це твердження є безглуздим. Він - репортер The Wall Street Journal і взагалі не займається чимось близьким до шпигунства», - зазначив представник Білого дому.

Кірбі наголосив, що журналістика – це не злочин. Він зауважив, що Сполучені Штати засуджують затримання в Росії репортера WSJ та працюють над тим, аби повернути його, а також затриманого раніше громадянина США Пола Вілана додому.

Затримання американського журналіста в Росії: подробиці

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що російські спецслужби стежили за журналістом WSJ перед його затриманням. Вони фільмували його переміщення на камеру та чинили тиск на його джерела інформації.

Також США закликають всіх американців, зокрема, журналістів, залишити Росію. Мовляв, Росія зараз є ворожим середовищем для американських громадян.

До того ж американський президент Джо Байден вперше прокоментував затримання американського журналіста в Росії. "Відпустіть його", - сказав американський лідер.

Додамо, що в РФ співробітники російської Федеральної служби безпеки затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Представника медіа звинувачують у "шпигунстві".

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