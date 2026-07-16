Американський сенатор Ліндсі Ґрем

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Американський сенатор Ліндсі Ґрем був важливим посередником між Вашингтоном та Києвом. Він був головною рушійною силою у Конгресі, який просував жорсткі санкції проти РФ та підтримував військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Politico.

У Києві продовжать працювати від того місця, де зупинився Ґрем

Україна та її союзники сподіваються, що зможуть зберегти той рівень підтримки у Вашингтоні, який був до смерті Ґрема, в найближчі місяці.

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Українські чиновники наголосили, що продовжать від того місця, де зупинився сенатор. Під час останнього візиту до України Ґремі поінформував Зеленського про його останні спроби ухвалити законодавство про санкції проти тих, хто купує нафту з Росії.

«Ось чому ми активно працюємо з командою Трампа та Конгресом, щоб нарешті змусити Росію укласти мир. Звичайно, всім сумно, що Грем помер, але ми сподіваємося на конструктивні дії з боку Вашингтона», — розповів високопосадовець України, який захотів залишитися анонімним.

У виданні зауважують, що смерть Грема сталася, коли відбувся прорив у переговорах між членами Конгресу та командою Трампа щодо формулювання законопроєкту про «пекельні санкції» щодо РФ.

«Здавалося, що адміністрація США змінила курс, хоча раніше неодноразово намагалася пом’якшити законопроєкт, але оскільки Україна зіткнеться з суворою зимою та нестачею ракет-перехоплювачів ППО для запобігання російським ракетним атакам, поки що незрозуміло, хто стане найбільшим прихильником України з боку республіканців, і чи зможуть вони послухати Трампа», — йдеться у статті Politico.

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Союзники України хвилюються, щоб у Трампа не змінили курс

Союзники України висловили хвилювання з цього приводу і вважають, що немає нікого із американських політиків, хто міг би врегулювати «бурхливі стосунки Трампа із Зеленським».

«Україні потрібні перекладачі Трампа, бо вони не розуміють Трампа. Вони це втратили… Я думаю, що це перешкода», — сказав колишній чиновник адміністрації Трампа.

Автори видання підкреслюють, що Ґрем «був тим рідкісним республіканцем у Конгресі, який мав симпатії і до Зеленського, і до Трампа».

У Києві побоюються щодо зриву законопроєкту Ґрема

Деякі посадовці в Києві побоюються за долю пакета санкцій Грема та розглядають низку можливих сценаріїв, серед яких — Білий дім може зірвати законопроєкт. Вони вважають, що Трамп може ще більше затягнути переговори або просто вирішити не використовувати свій вплив проти Росії.

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«Навіть якщо Білий дім підтримає вбивчі санкції, а Сенат проголосує, Трамп може зволікати з підписанням, особливо якщо до них буде включено Іран. Тоді він може просто не застосовувати санкції, оскільки вони лише дають йому дозвіл, але не зобов’язують його фактично запроваджувати санкції», — сказала людина, близька до українського уряду.

Європейський дипломат, який працює у Вашингтоні, сказав, що сенатор Грем був «ключовою рушійною силою».

Смерть сенатора Ліндсі Ґрема — що відомо

Нагадаємо, ввечері в суботу, 11 липня, після раптової хвороби помер американський сенатор Ліндсі Грема. Медики зафіксували у нього зупинку серця.

Після цього, за даними Reuters, американські законодавці оприлюднили оновлену версію антиросійського законопроєкту покійного сенатора Грема. Звідти раптово прибрали найжорсткіші пункти щодо ключових партнерів Москви.

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