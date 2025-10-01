З’явилося відео ліквідації колаборанта Леонтьєва в Новій Каховці

Момент вибуху / © скрін з відео

В Україні сьогодні вранці у тимчасово окупованій Новій Каховці було ліквідовано головного колаборанта міста Владіміра Леонтьєва. Його автомобіль атакував безпілотник Vampire, який окупанти називають «Баба Яга».

Відео ліквідації опублікував відомий український журналіст Юрій Бутусов, надавши ексклюзивні кадри події у Telegram.

Військовий кореспондент також зазначив, що до операції може бути причетний місцевий самоорганізований Рух опору.

«Ця дія є помстою зрадникам та поплічникам окупантів. Помста наздожене кожного», — підкреслив Бутусов.

Що про нього відомо

Леонтьєву було 61 рік. У квітні 2022 року окупаційна «влада» призначила його так званим головою ради депутатів Нової Каховки. Йому раніше оголошували підозри у колабораціонізмі, причетності до викрадення журналіста Олега Батуріна та викрадення міського голови Берислава Олександра Шаповалова.

Ця ліквідація демонструє активність Руху опору у регіоні та сигналізує про продовження боротьби проти колабораціоністів у тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час спеціальної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України за підтримки Руху визволення Кавказу на території Росії були ліквідовані троє військовослужбовців Росгвардії.