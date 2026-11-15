«З’явилися нові ідеї»: Кушнер натякнув на несподіваний поворот у переговорах про мир

Джаред Кушнер / © Associated Press

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Американський представник на мирних переговорах Джаред Кушнер заявив, що після тристоронніх зустрічей і подальших контактів із президентами України та Росії переговорна робота триває.

Про це Кушнер написав у соцмережі X.

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Він повідомив, що разом зі Стівом Віткоффом продовжує консультації з представниками Росії, України та європейськими партнерами. Нині американська сторона зосереджена на сприянні прямому діалогу між Москвою та європейськими країнами, а також на підготовці наступної тристоронньої зустрічі.

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За словами Кушнера, під час обговорень з’явилися нові ідеї, які зараз аналізують. Деякі з них, як він стверджує, можуть безпосередньо привести до прориву в переговорах, інші — стати основою додаткових пропозицій для подолання невирішених суперечностей.

Окрему увагу американський представник приділив гарантіям безпеки для України. Він нагадав, що президент США Дональд Трамп вважає їх необхідною умовою тривалого миру. Йдеться не лише про політичні запевнення, а й про конкретні механізми, які мають знизити ризик повторного збройного протистояння після завершення війни.

Кушнер також наголосив, що НАТО залишатиметься одним із ключових елементів європейської безпеки. Водночас, на його думку, цю роль мають доповнити дієвіші механізми військової взаємодії, комунікації, запобігання конфліктам і деескалації. Також необхідні практичні інструменти для врегулювання суперечок до того, як вони переростуть у масштабні кризи.

Саме тому, за словами Кушнера, американська сторона працює над безпосереднім залученням європейських партнерів до переговорного процесу. Він підкреслив, що остаточну угоду мають погодити всі сторони, яких вона стосується.

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«Президент Трамп підтримуватиме лише ті домовленості, які зміцнюють безпеку України та Європи й зменшують імовірність майбутнього конфлікту», — зазначив Кушнер.

Він також прокоментував повідомлення у ЗМІ про максималістські вимоги обох сторін і жорстку політичну риторику. За його словами, під час закритих обговорень учасники переговорів розуміють, що для припинення війни доведеться шукати практичні компроміси.

Кушнер запевнив, що робота над пошуком рішень триває за участю всіх сторін, зацікавлених у завершенні війни. Водночас він визнав складність питань, які необхідно врегулювати, та наголосив на величезних людських втратах.

Американський представник додав, що учасники переговорного процесу мають намір продовжувати роботу та зберігати конфіденційність, необхідну для чутливих дипломатичних контактів. Мета цих зусиль — знайти шлях до завершення війни та встановлення тривалого миру.

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Раніше повідомлялося, що США вперше порушили питання можливого виходу України з Донбасу в обмін на вступ до НАТО.

Ми раніше інформували, що американські переговорники розширили порядок денний мирних переговорів, додавши до нього питання майбутньої архітектури безпеки Європи.

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