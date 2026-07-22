З'явилися укази про звільнення Сирського та призначення Драпатого: кого ще замінив президент

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський 22 липня офіційно підписав укази про зміну вищого військового керівництва держави — головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу.

Про це свідчить інформація на сайті глави держави.

Так, Зеленський офіційно звільнив Олександра Сирського з посади головкома ЗСУ.

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«Звільнити Сирського Олександра Станіславовича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України», — йдеться в тексті указу.

Ще одним своїм указом президент звільнив Михайла Драпатого з посади командувача об’єднаних сил, а іншим — призначив його головнокомандувачем ЗСУ.

Андрія Гнатова було офіційно звільнено з посади начальника Генерального штабу ЗСУ, а замість нього на цю посаду глава держави призначив Ігоря Скибюка.

Нагадаємо, 21 липня Зеленський оголосив про відставку Сирського з посади головкома ЗСУ та призначення замість нього Драпатого. Новопризначений головнокомандувач подякував президенту за довіру та Силам оборони за новий етап служби, назвавши служіння Україні під час війни абсолютною відповідальністю. Також Драпатий пообіцяв працювати зосереджено й з повагою до захисників.

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Вже 22 липня глава держави оголосив, що Генеральний штаб ЗСУ замість Гнатова очолить Скибюк. Зеленський наголосив на важливості злагодженої роботи армії та повідомив, що разом із новим керівництвом було визначено подальші кроки для служіння Сирського та Гнатова у захисті держави.

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