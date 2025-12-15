З'явився реальний шанс миру в Україні: видання BILD дізналося про дедлайни угоди

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Напередодні у німецькому Берліні відбулися важливі переговори щодо можливого припинення війни в Україні. З’явилася можливість, що це може відбутися вже до Різдва.

Про це йдеться у матеріалі BILD.

За даними видання, американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський обговорювався сценарій, за якого мирна угода може бути досягнута вже до Різдва.

Німецький таблоїд зауважує: перший сигнал, що дає надію, - це візит спецпрадставників президента США Дональда Трампа. Адже у Білому домі не приховують, що їхній лідер не відправляє Віткоффа та Кушнера «просто так». Раніше їхня поява на переговорах щодо Гази означала, що компроміс вже майже узгоджений.

Інша ознака, акцентує BILD, - це тиск Вашингтона, що посилився, на Київ. За словами джерел видання, Штати підштовхують Зеленського до хворобливих компромісів, пропонуючи натомість гарантії безпеки та допомогу у відновленні країни. Сам український лідер останнім часом став обережнішим у формулюваннях і припустив, що питання територій може вирішуватись через вибори чи референдум.

Третій показник- це майже повна тиша навколо переговорів. З Берліна майже не просочуються деталі. У Європі, як стверджують джерела BILD, вважають, що Трамп хоче оголосити про «мир до Різдва».

Нагадаємо, раніше BILD писало про те, що переговори щодо України різко активізувалися. Наразі вони відбуваються найбільш інтенсивно, ніж раніше - починаючи від лютого 2022-го. За даними співрозмовника, Дональд Трамп чинить жорсткий тиск на Володимира Зеленського на тлі внутрішнього політичного ослаблення президента України через корупційний скандал.

