Зʼявився цікавий сигнал з Білого дому: дипломат про переговори з РФ

Диктатор Путін / © Associated Press

Із Білого дому почали надходити витоки інформації про те, що Путін демонструє більш конструктивну позицію, ніж раніше, адже тривалий час він вів переговори з максималістських вимог.

Про це заявив колишній директор зі справ Європи та Євразії в Раді національної безпеки США, дипломат Метью Брайза в інтерв’ю ведучому програми «Студія Захід» Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

«Ми досі не знаємо всіх деталей того, що обговорювалося. За словами президента Зеленського, гарантії безпеки вже напрацьовані», — зазначив Брайза.

Водночас, за його словами, позиція американської сторони залишається стриманішою.

«Згодом американська сторона заявила, що ці гарантії все ще залежать від одного вирішального питання — територіального», — уточнив дипломат.

Брайза наголосив, що вимоги РФ щодо українських територій фактично не зазнали змін.

«Відомо, що вимоги Росії щодо українських територій жодним чином не пом’якшилися. Путін наполягає на тому, щоб Росія отримала контроль над усім Донбасом, зокрема над тими близько 20% територій, які наразі не перебувають під її контролем», — пояснив він.

Дипломат підкреслив, що такі вимоги несуть серйозні ризики для обороноздатності України.

«Це означає втрату так званих „міст-фортець“, які мають ключове значення для спроможності України захищати себе як сьогодні, так і в майбутньому. Для України такі вимоги є неприйнятними», — сказав Брайза.

На його думку, з одного боку, не йдеться про реальний прогрес у головному питанні війни — територіальному.

З іншого боку, сам переговорний процес, за словами дипломата, все ж почав рухатися.

Він зазначив, що сторони домовилися про нову зустріч уже цими вихідними в Абу-Дабі, однак залишається незрозуміло, чи це справжній поступ, чи лише імітація переговорів.

Брайза припустив, що Путін може намагатися уникнути загострення відносин із президентом США Дональдом Трампом.

«Водночас з’явився ще один показовий сигнал: із Білого дому почали надходити витоки інформації, мовляв, ми розуміємо, що Путін тривалий час вів переговори з максималістських позицій, але тепер, схоже, він стає більш конструктивним», — зауважив дипломат.

Він також звернув увагу на різну оцінку ролі переговорників з американського боку.

«США та європейські союзники наголошують, що, хоча спеціальний посланник Віткофф, схоже, перебуває під впливом і маніпуляціями з боку Путіна, зять президента Джаред Кушнер виглядає більш підготовленим і здатним до осмислення ситуації», — додав Брайза.

За його словами, певний поступ у переговорах можливий з огляду на ситуацію всередині Росії.

«Росія не захоплює жодних суттєвих українських територій. Її економіка слабшає, а за останні кілька тижнів, за оцінками, російська армія втратила близько 20 тисяч військових», — наголосив він.

Дипломат також звернув увагу на проблеми з мобілізаційним ресурсом у РФ.

«У Росії змушені постійно підвищувати виплати новим рекрутам, щоб залучати їх до війська, і, ймовірно, цей ресурс поступово вичерпується», — зазначив Брайза.

На його думку, саме це може підштовхувати Кремль до переговорів.

«Отже, можливо, Росія справді починає відчувати дедалі більший тиск і шукає шлях до завершення війни. І, можливо, саме тому вона погодилася на черговий раунд переговорів в Абу-Дабі цими вихідними», — резюмував дипломат.

Раніше повідомлялося, що посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що «в найближчі тижні та дні» буде з’ясовано, чи дійдуть згоди Росія та Україна щодо єдиного питання, яке стримує укладення мирної угоди для завершення війни.

Ми раніше інформували, що США змінили скептичне ставлення до безкомпромісної позиції України на підтримку підходу керівника Офісу президента Кирила Буданова.