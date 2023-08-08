"Зима буде складною": Шмигаль описав "реальний стан справ" в енергетиці

Прем’єр попередив, що зима буде складною, але держава готує все необхідне, щоб вистояти.

В Україні посеред літа енергетики готуються до зими: тривають ремонти атомних електростанцій, теплової та гідрогенерації, електромереж.

Про це український прем’єр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду 8 серпня.

Шмигаль запевнив, що ремонтна кампанія йде за планом.

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"Енергетики у розпал літа продовжують підготовку до зими. Ми не збираємось применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону. Але громадяни мають знати про реальний стан справ", – заявив прем’єр.

Відновлення енергетики України

Шмигаль із посиланням на інформацію від Міністерства енергетики повідомив, що на сьогодні відремонтовано п'ять атомних енергоблоків. У ремонті – ще чотири блоки.

Щодо ТЕС, то відремонтовано і перебувають у ремонті 24 енергоблоки. Це 62% від загальної їхньої кількості.

Також відремонтовано 70% ТЕЦ. Решта – 30% – перебувають зараз у ремонті.

Ситуація з гідроелектростанціями: відремонтовано та перебувають у ремонті 32 гідроагрегати. Це становить 68% від потужності.

Шмигаль зазначив, що компанія "Укренерго" виконала вже майже 80% робіт щодо ремонту магістральних мереж. Стан високовольтних підстанцій вже відновлений до довоєнного рівня.

"Зима буде складною"

"Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об’єктів. Зима буде складною, але ми маємо вистояти. Готуємо для цього все необхідне", – резюмував очільник уряду.

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Нагадаємо, в середині липня міністр енергетики Герман Галущенко попередив, що з початком осіннього сезону російські окупанти знову почнуть масовані атаки на енергосистему України. Міністр зазначив: "Якщо є генератори – це добре, і вони мають бути".

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