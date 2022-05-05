Зірка "Жіночого кварталу" потролила дружину Шарія у стилі Марченко – відео

Українська акторка, зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик потролила дружину проросійського блогера Анатолія Шарія, якого затримали в Іспанії.

На сторінці в Instagram знаменитість опублікувала "термінове відеозвернення", яке записала від імені Ольги.

У ролику Песик звернулася до очільників різних країн та футболіста у стилі Оксани Марченко, яка нещодавно так само просила звільнити Медведчука.

Гумористка також вдягнула шалик та окуляри і почала спіч.

"Я дружина українського блогера Шарія. Хочу звернутися до президента Туреччини Ердогана, до короля Іспанії Філіпа VI до Серхіо Рамоса номер чотири. Я вас благаю, хоч мій чоловік і не народний депутат, і не кум Путіна, і не мільярдер, і не виводив тисячі людей мінним полем… Та бл*, нах*р він мені такий здався?! СБУ, забирайте!" – заявила Песик.

Нагадаємо, в Іспанії 4 квітня затримали Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді. 5 травня іспанський суд відпустив його з-під варти під підписку про невиїзд.

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