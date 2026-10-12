Зірвано в перші години: в МЗС прокоментували енергетичне перемир’я Трампа

Андрій Сибіга / © Getty Images

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Росія порушила «енергетичне перемир’я» одразу після його оголошення президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив у соцмережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками розмови зі своїм німецьким колегою Йоганном Вадефулем.

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«Я повідомив Йоганна про удар Росії по ТЕЦ-5 у Харкові кілька годин тому. Росія порушила енергетичне припинення вогню відразу після його оголошення», — наголосив глава МЗС.

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Сибіга підтвердив готовність України до повного енергетичного припинення вогню, якщо Росія припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Крім того, він закликав союзників надати Україні додаткові пакети військової допомоги, відкрити кластери приєднання до ЄС та використати заморожені російські активи для захисту нашої держави.

«Я подякував Німеччині за її лідерство у підтримці України. Це двостороння вулиця, яка приносить відчутну користь німецькій економіці — від енергетичної кооперації та спільного виробництва озброєнь до доступу німецьких бізнесів до проєктів відновлення», — підсумував Сибіга.

Раніше президент Зеленський повідомив, що РФ проігнорувала заяву Трампа про енергетичне перемир’я. Оскільки протягом всього дня сьогодні у небі були російські «шахеди».

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За інформацією Axios, Трамп дійсно розлючений на Зеленського через атаки по російських НПЗ.

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