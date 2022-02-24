Зіткнення РФ з націоналістичними силами в Україні неминуче, це питання часу — Путін

Зіткнення РФ з націоналістичними силами в Україні неминуче, це питання часу — Путін

Він стверджує, що військова машина НАТО впритул рухається і наближається до кордонів Росії.

Президент Володимир Путін пояснив мотивацію "спеціальної військової операції" на Донбасі.

Про це він заявив під час нічного звернення.

Мовляв, СРСР наприкінці 1980-х років ослаб і розвалився, "це урок усім нам параліч волі призводить до забуття".

Він стверджує, що Росія 30 років намагалася домовитися про нерозширення НАТО на схід і стикалася з обманом, спробами тиску та шантажу, військова машина НАТО впритул рухається та наближається до кордонів Росії

"Весь хід розвитку подій та аналіз інформації показує, що зіткнення РФ з націоналістичними силами в Україні неминуче, це питання часу", — сказав він.

Раніше Путін закликав українських військових скласти зброю.

Нагадаємо: