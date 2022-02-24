Зіткнення РФ з націоналістичними силами в Україні неминуче, це питання часу — Путін

Він стверджує, що військова машина НАТО впритул рухається і наближається до кордонів Росії.
Президент Володимир Путін пояснив мотивацію "спеціальної військової операції" на Донбасі.
Про це він заявив під час нічного звернення.
Мовляв, СРСР наприкінці 1980-х років ослаб і розвалився, "це урок усім нам параліч волі призводить до забуття".
Він стверджує, що Росія 30 років намагалася домовитися про нерозширення НАТО на схід і стикалася з обманом, спробами тиску та шантажу, військова машина НАТО впритул рухається та наближається до кордонів Росії
"Весь хід розвитку подій та аналіз інформації показує, що зіткнення РФ з націоналістичними силами в Україні неминуче, це питання часу", — сказав він.
Раніше Путін закликав українських військових скласти зброю.
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна і дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" і запроваджують санкції.
- Росія посилює свою військову присутність в окупованих Криму та Донбасі.
- З 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.