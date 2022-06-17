Зіткнувшись із вторгненням Росії в Україну, ми маємо продовжувати працювати разом — Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що для розв'язання проблеми продовольчої кризи, спричиненої вторгненням Росії в Україну та блокадою українських портів, необхідно продовжувати спільну роботу.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Зіткнувшись із вторгненням Росії в Україну, ми повинні продовжувати працювати разом. Захистити багатосторонню систему і впровадити "Глобальні заходи у відповідь у галузі продовольчої безпеки" для вирішення серйозної проблеми, пов'язаної з глобальною кризою в галузі продовольчої безпеки", — йдеться в повідомленні.

Раніше у ЗМІ Боррель заявив, що РФ блокує своїми військовими кораблями імпорт зернових та олійних культур з українських морпортів, тим самим використовуючи "хлібну" блокаду як зброю війни, і про її методи зовнішньої політики мають знати в інших країнах.

Глава дипломатії ЄС нагадав, що Україна перед збиранням урожаю цього сезону має розпродати 20 мільйонів тонн торішніх сільгоспкультур, для чого "цілих залізничних ешелонів і тисяч річкових барж буде недостатньо".

Нагадаємо, французький лідер Еммануель Макрон після переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським закликав Росію як члена Ради безпеки ООН погодитись на експорт українського зерна. А також звернувся до Росії з вимогою припинити блокаду українських портів.

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