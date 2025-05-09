Злам амбіцій Трампа: як союз Сі Цзіньпіна і Путіна вплинув на США

Трамп, Зеленський і Путін / © ТСН.ua

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Нещодавня розмова між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським була зумовлена не переговорами про корисні копалини, а серйозними геополітичними зрушеннями — зокрема, самітом Путіна та лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Про це повідомив капітан 1 рангу запасу, військово-політичний експерт Павло Лакійчук для «24 каналу».

На думку Лакійчука, для Трампа цей контакт між двома авторитарними лідерами є особистою поразкою, адже він суперечить його зовнішньополітичній концепції.

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«Трампу це значно більше не подобається, ніж результати перемовин щодо російсько-української війни. Угода по рідкоземах — це особиста перемога Трампа, не США чи України. А от те, що він не знайшов виходу з війни в Україні, — це потенційна поразка. Зустріч Сі та Путіна — це злам його стратегії, з якою він прийшов до влади і яку сподівався реалізувати», — підкреслив експерт.

Нагадаємо, очільник Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Москви 7 травня, напередодні параду на Красній площі. Разом з делегацією він привіз до Кремля низку сувенірів, серед яких — грамофон і декоративний консольний стіл з різьбленням у традиційному китайському стилі.

Також Москва і Пекін заявили про підтримку мирних зусиль щодо України, однак водночас виступили з різкою критикою на адресу США.