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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Злам амбіцій Трампа: як союз Сі Цзіньпіна і Путіна вплинув на США

Лакійчук зауважив, що візит Сі Цзіньпіна до Москви не лише демонструє стратегічне зближення Китаю та Росії, а й кидає виклик глобальній політиці США, яку просував Трамп.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Трамп, Зеленський та Путін

Трамп, Зеленський і Путін / © ТСН.ua

Нещодавня розмова між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським була зумовлена не переговорами про корисні копалини, а серйозними геополітичними зрушеннями — зокрема, самітом Путіна та лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Про це повідомив капітан 1 рангу запасу, військово-політичний експерт Павло Лакійчук для «24 каналу».

На думку Лакійчука, для Трампа цей контакт між двома авторитарними лідерами є особистою поразкою, адже він суперечить його зовнішньополітичній концепції.

«Трампу це значно більше не подобається, ніж результати перемовин щодо російсько-української війни. Угода по рідкоземах — це особиста перемога Трампа, не США чи України. А от те, що він не знайшов виходу з війни в Україні, — це потенційна поразка. Зустріч Сі та Путіна — це злам його стратегії, з якою він прийшов до влади і яку сподівався реалізувати», — підкреслив експерт.

Нагадаємо, очільник Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Москви 7 травня, напередодні параду на Красній площі. Разом з делегацією він привіз до Кремля низку сувенірів, серед яких — грамофон і декоративний консольний стіл з різьбленням у традиційному китайському стилі.

Також Москва і Пекін заявили про підтримку мирних зусиль щодо України, однак водночас виступили з різкою критикою на адресу США.

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